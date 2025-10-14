Elvis Crespo recibirá el Premio Salón de la Fama en los Billboard latinos

Miami.

Elvis Crespo será reconocido con el Premio Billboard Salón de la Fama durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se realizarán el próximo 23 de octubre en Miami.

El artista además subirá al escenario con una presentación especial que celebrará su trayectoria y legado.

Crespo actuará con la dominicana Ebenezer Guerra, el legendario merenguero Toño Rosario y la artista urbana dominicana La Insuperable, en una fusión de tradición, innovación y merengue.

"Recibir el Premio Billboard Salón de la Fama es uno de los más grandes honores de mi carrera", expresó el merenguero.

"Este premio no es solo para mí, es para el merengue, para Puerto Rico y para cada fan que ha bailado y celebrado la vida con mi música", agregó en un comunicado de Telemundo y Billboard.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El artista dijo que compartir este momento en el escenario de los Billboard es algo verdaderamente inolvidable.