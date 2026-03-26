HBO estrena trailer de la serie de Harry Potter que se estrena en Navidad

Los Ángeles

La plataforma HBO lanzó el primer avance de la serie de Harry Potter, cuya primera temporada contará con ocho episodios y se estrenará en Navidad de 2026.

Bajo el título Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (Harry Potter y la piedra filosofal), la adaptación televisiva retoma el nombre de la primera entrega de la saga, en línea con su propuesta de fidelidad al material original.

"La serie se estrenará en la Navidad de 2026 en HBO y estará disponible en línea en exclusiva en HBO Max en todos los mercados donde esté disponible", indicó la plataforma en un comunicado.

La producción está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. La historia comienza cuando Harry cumple 11 años, en paralelo al inicio de la película estrenada en 2001.

"Una carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre a Harry un mundo oculto: un mundo de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado", señala la sinopsis.

Al igual que las ocho películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, la serie se basa en los libros de J. K. Rowling y promete ser una adaptación fiel del material literario.