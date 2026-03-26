HBO estrena trailer de la serie de Harry Potter que se estrena en Navidad

La plataforma HBO lanzó el primer avance de la serie de Harry Potter, cuya primera temporada contará con ocho episodios y se estrenará en Navidad de 2026.
Bajo el título Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (Harry Potter y la piedra filosofal), la adaptación televisiva retoma el nombre de la primera entrega de la saga, en línea con su propuesta de fidelidad al material original.
"La serie se estrenará en la Navidad de 2026 en HBO y estará disponible en línea en exclusiva en HBO Max en todos los mercados donde esté disponible", indicó la plataforma en un comunicado.
La producción está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. La historia comienza cuando Harry cumple 11 años, en paralelo al inicio de la película estrenada en 2001.
"Una carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre a Harry un mundo oculto: un mundo de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado", señala la sinopsis.
Al igual que las ocho películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, la serie se basa en los libros de J. K. Rowling y promete ser una adaptación fiel del material literario.
Antecedentes de la saga
La franquicia de Harry Potter se originó con la publicación de la novela Harry Potter y la piedra filosofal en 1997. J. K. Rowling desarrolló una saga de siete libros que ha superado los 600 millones de ejemplares vendidos a nivel mundial.
Entre 2001 y 2011, Warner Bros. llevó la historia al cine con ocho películas que recaudaron más de 6.800 millones de dólares en taquilla global, de acuerdo con Box Office Mojo. El éxito consolidó a Harry Potter como una de las franquicias más influyentes del entretenimiento contemporáneo.
El universo se expandió posteriormente con la saga cinematográfica Animales fantásticos (2016-2022), así como con obras teatrales como Harry Potter and the Cursed Child.
Actualizaciones del proyecto
HBO ha confirmado que cada temporada de la serie adaptará uno de los libros, con el objetivo de desarrollar la historia a lo largo de aproximadamente una década. La producción busca profundizar en elementos narrativos que no fueron ampliamente explorados en las películas.
El proyecto forma parte de la estrategia de Warner Bros. Discovery para revitalizar sus franquicias más reconocidas mediante contenidos seriados para streaming.