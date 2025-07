Rihanna sueña con dar a luz a una niña

Madrid, España.

Rihanna ha disfrutado de un enorme éxito con marcas de maquillaje y lencería, habiendo dejado su carrera musical en un segundo plano en los últimos años.

Sin embargo, la cantante confesó en 2024 que la maternidad ha cambiado por completo su enfoque de la moda y el estilo.

En declaraciones a la revista Interview, explicó: "Es como si me pasara el tiempo vistiendo a los niños hasta el cansancio, y luego me pregunto: '¿Cuál es la ropa más cómoda para ellos? ¿Qué no les resultará incómodo en la cara o el cuerpo, ni me hará sentir que no puedo sostenerlos bien?'. En la vida real, las mamás son perezosas para vestirse".

Rihanna ya ha alcanzado el estatus de multimillonaria, pero aún así está feliz de que su hijo menor use la ropa vieja de RZA.

Cuando le preguntaron si tenía "estantes con ropa de niños", la estrella de Los Pitufos respondió:

"Tengo estantes, tengo bolsas. Son de todos los tamaños y están organizadas, y luego, lo que se queda pequeño para RZA, lo pongo en contenedores para que Riot pueda usarlo después. De hecho, Riot ya lleva toda la ropa de RZA de un año. Solo tiene seis meses. Todos creen que Rocky los viste porque yo los visto con sus traje.