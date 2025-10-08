El reguetonero Zion es hospitalizado tras sufrir un accidente de tránsito

El veterano reguetonero puertorriqueño Zion permanece hospitalizado en una clínica de Puerto Rico, luego de sufrir un accidente de tránsito, presuntamente mientras conducía un vehículo todoterreno.

"Por medio de este comunicado oficial queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado", dijeron en un comunicado de prensa Baby Records -disquera de Zion- y Nu Form Management -su empresa de representación-, publicado en la cuenta de Instagram del artista.

De acuerdo con estas dos marcas, la condición médica de Zion "continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende".

Asimismo, el comunicado agradeció "el cariño, las oraciones y el apoyo" de todos los seguidores de Zion, a la vez que pidieron "respeto y paciencia en este momento".

Igualmente, informaron que las actualizaciones del estado de salud de Zion "serán comunicadas únicamente por medios oficiales".