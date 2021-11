“Yo nunca había sufrido tanto! Yo nunca me había sentido tan abajo! Tan derrotado, tan perdido!”, expresó Arcángel en su cuenta de Instagram junto a un dibujo de él y su hermano personificando a un ángel.

Justin Santos, de 21 años, falleció en la madrugada de ayer cuando mientras manejaba un Can-Am, una mujer, identificada como María E. Nevárez Torres, de 46 años, transitaba presuntamente ebria por el puente Teodoro Moscoso en dirección contraria de San Juan a Carolina y lo chocó.

Debido al impacto, Justin, quien estaba en Puerto Rico de visita pues residía en Florida (EE.UU.), salió expulsado del Can-Am y falleció por los golpes que recibió. Otro joven que iba como pasajero también salió expulsado del vehículo y resultó herido. Además, tras recibir el impacto, el Can-AM chocó contra otro vehículo.

Justin ya se estaba convirtiendo “en el hombre que yo siempre soñé!”, siendo “recto, legal, real y con sus cojones bien puestos!”, continuó su mensaje Arcángel.

El artista, quien también describió a su hermano como su “hijo, amigo y protector”, recordó que cuando nació le cambió sus pañales y le daba de comer mientras su madre se iba a trabajar, aunque no soportaba “ver a un bebé tan lindo llorar tanto!”.

“Creciste, y cuando por fin llegó la oportunidad que siempre deseabas que era la de trabajar junto a mi (sic)”, prosiguió. “Te fuiste mi hijo, pero te prometo algo: cuidaré de nuestra madre más todavía así como tú lo hacías y no solo a ella tú cuidabas de todos nosotros”, añadió Arcángel, de quien dijo también que su hermano era el protector de todos sus sobrinos.

Igualmente, describió a su hermano como “el más alegre, el que siempre sonreirá y el que siempre quería vera su familia junta”. “Ahora me toca cuidar de esta familia más que nunca. Y eso lo haré a tu nombre con todas las fuerzas del mundo. Acompaña a Papá Dios mientras él me muestra este nuevo camino por el cual me toca caminar”, abundó.