Una mujer soñadora

“Quiero representar a la mujer latina, aquella mujer fuerte que siempre sale adelante, sería un sueño cumplido. En cada uno de los retos que me ha tocado he tenido mucho miedo, pero no he dejado que me venzan. El motor es el apoyo de toda la gente linda que me apoya”, compartió Sirey unas horas antes de la final de Nuestra Belleza Latina.

“Creo que estamos dando un impacto a una nueva generación de mujeres y hombres que desean salir adelante, no solo en Honduras, en todo el mundo”, compartió la presentadora en una entrevista con Neida Sandoval.