En la entrevista con Neida, la presentadora hondureña explicó que una de sus metas también es terminar su carrera universitaria de periodismo, incluso si gana el concurso y deba mudarse a la ciudad de Miami.

“Quiero representar a la mujer latina, aquella mujer fuerte que siempre sale adelante, sería un sueño cumplido. En cada uno de los retos que me ha tocado he tenido mucho miedo, pero no he dejado que me venzan. El motor es el apoyo de toda la gente linda que me apoya”, compartió.

“Son dos meses que tengo sin teléfono, sin conexión con la gente”, explicó Sirey, quién también reveló que años atrás ya había realizado el casting para participar en el reality de belleza, pero no había sido convocada.