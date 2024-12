¿Quién es la nueva novia de Romeo Beckham?

Según Page Six, la joven pareja, ambos provenientes de familias famosas, eligieron salir juntos por primera vez en Kettl Tea en el vecindario de NoHo.

ELLA ES FOTÓGRAFA

Gray siguió los pasos de su padre Mario Sorrenti como fotógrafo.

Según Art Partner, fotografió su primera campaña de moda cuando tenía solo 16 años y desde entonces ha conseguido clientes como Calvin Klein, Saint Laurent, Loewe, Moncler, Rimowa y La Mer, por nombrar algunos.

También ha colaborado con celebridades como Rihanna, Jennifer Lopez, Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Rosé y Miley Cyrus, según la fuente.

En 2022, filmó la campaña de vídeo de la línea de otoño de YSL con Romeo Beckham.

A pesar de tener como padre a uno de los fotógrafos de moda más famosos del mundo, Gray insiste en que no fue eso lo que la llevó a donde está hoy.

“No me convertí en fotógrafa porque mi padre sea fotógrafo”, dijo a Business of Fashion en agosto. “Haber crecido en una familia que tiene algún tipo de éxito en la moda te da algún tipo de privilegio. Pero al final del día, cualquiera puede reconocer si lo tienes o no, porque eso sólo puede llevarte hasta cierto punto”.

En 2019, se vio a los Beckham disfrutando de una noche de fiesta con los padres de Gray, Mario Sorrenti y Mary Frey. De hecho, algunas personas incluso se preguntan si fue Victoria quien hizo de casamentera en el nuevo romance de su hijo.