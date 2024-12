Jennifer Garner: “Mujeres no deben casarse pensando en cambiar a un hombre”

Jennifer Garner asegura que las mujeres nunca deben casarse con un hombre “pensando que puedes cambiarlo”.

La actriz, de 52 años, estuvo casada con el actor Scott Foley, de 52 años, de 2000 a 2004 y con Ben Affleck, también de 52 años, de 2005 a 2018, y se ha sincerado sobre cuál cree que es el mayor error que pueden cometer las mujeres a la hora de sentar la cabeza.

Así lo dijo en el podcast ‘Lipstick on the Rim’ cuando le pidieron que detallara su “cita o mantra favorito”: “Nunca esperes a un hombre... no te cases con un hombre pensando que puedes cambiarlo”.

Jennifer añadió que el consejo le vino de su madre Patricia Garner.

También compartió más dichos “vintage Pat Garner” en la emisión, pero dijo que “todos vienen de la señora Ingalls de ‘La pequeña casa en la pradera’ o ‘Ana de las Tejas Verdes’ o todo lo anterior”.

Jennifer añadió dos de los consejos favoritos de su madre: “’El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana’, y ‘La felicidad es tu propia responsabilidad’”.

Jennifer, que mantiene una relación intermitente con el empresario John Miller desde 2018, no habló de ninguno de sus matrimonios durante el podcast.

Sobre su relación con Scott, afirmó que ésta fracasó debido a Hollywood, diciendo que “probablemente todavía estarían juntos” si no hubiera sido por su “vida acelerada”.

Jennifer habló sobre la estrella de ‘Good Will Hunting’ con Vanity Fair en 2016, asegurando que era un “tipo complicado”.

Y añadió: “Siempre digo: ‘Cuando te da el sol, lo sientes’. Pero cuando el sol brilla en otra parte, hace frío. Puede proyectar bastante sombra”.

Aunque no habló abiertamente de ella y Ben en el podcast, coincidió con las copresentadoras Molly Sims y Emese Gormley cuando la elogiaron a ella y a los tres hijos del actor, Violet, de 18 años, Seraphina, de 15, y Samuel, de 12, como niños “resistentes” e “increíbles”.