Miguel Varoni: “Hasta siempre mi doctora Paula”

El fallecimiento de la actriz colombiana Sandra Reyes, hecho acontecido este domingo primero de diciembre, ha desatado una serie de reacciones entre sus familiares y seguidores, y muy en especial entre sus excompañeros de trabajo.

Entre ellos destaca el del actor y productor, Miguel Varoni, con quien Sandra Reyes protagonizó la exitosa telenovela “Pedro, el escamoso” en 2003.

Miguel Varoni escribió en su cuenta oficial de Instagram un desgarrador mensaje de despedida como si fuese “Pedro”, su célebre personaje de ficción. El mensaje fue:

“Hasta siempre mi Doctora Paula... sumerce no sabe la falta que me va a hacer!!Dios me la bendiga!! Siempre estará en mi corazón!”