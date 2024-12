Hijo de Eddie Murphy se casará con la hija de Martin Lawrence

‘27.11.2024. ¡¡Estamos comprometidos!! Dios realmente nos bendijo con un amor que se siente como el destino. No podríamos estar más emocionados por el próximo capítulo ❤️❤️”, comenzaba la leyenda. ’¡Un agradecimiento especial a todos los que hicieron que este momento fuera tan hermoso!’

La pareja comenzó a salir durante el verano de 2021 y Jasmin compartió su relación en una publicación de Instagram para el cumpleaños de Eric. Y aunque no hay detalles sobre cómo se conocieron, se puede suponer que se conocen desde hace mucho tiempo.

Murphy y Lawrence, de 59 años, incluso están hablando de sus posibles nietos.

“Y es gracioso, todo el mundo dice: “¿Qué va a ser gracioso ese bebé?””, dijo la estrella de la secuela de Netflix de “Beverly Hills Cop 4” . Continuó diciendo: “Nuestro acervo genético hará que este bebé sea divertido”.

Eddie recalcó el punto y añadió: “Si alguna vez se casan y tienen un hijo, espero que el niño sea divertido”.

Eric es el hijo mayor de Eddie y su ex novia, Paulette McNeely. Es escritor y actor de doblaje. Jasmin es la hija mayor de Martin y su ex esposa Patricia Southall. Tuvo un cameo en la película más reciente de su padre, “Bad Boys for Life”.