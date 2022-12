Novia de Toni Costa se somete a nueva cirugía estética

Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, compartió a través de sus redes sociales que estaba por entrar al quirófano para hacerse una cirugía estética. La mexicana se realizaría un levantamiento de senos y se cambiaría los implantes para ponerse unos más naturales, señaló en un video.

“El día por fin llegó, me voy a operar. Una vez más me pondré en las manos de mi doctor. Me voy a hacer otro levantamiento de senos y me voy a cambiar mis implantes para ponerme unos más naturales, más bonitos. Estoy muy emocionada y muy contenta”, dijo Beltrán en ese video que compartió a través de sus historias de Instagram.

También dejó saber que estaría publicando en la misma red social todos los detalles de su operación: “Estaré compartiendo cómo me va y paso a paso de cómo me siento, así que manténganse al tanto. Nos vemos, deséenme suerte, bye”, añadió la influencer.

La mexicana también compartió la llegada de su novio Toni Costa al hospital, para acompañarla y cuidarla durante este proceso.

“Gracias por siempre estar ahí”, le dijo al bailarín y coreógrafo español, con quien en los últimos meses se han dejado ver muy unidos y, precisamente, en este delicado momento, él estuvo al pendiente de su novia, dándole todo su apoyo.

En otra de sus historias apareció en pijama, cómoda, antes de entrar a la sala de operaciones y cambiar su vestimenta por una bata quirúrgica.