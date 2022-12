La cantante Lizzo es una de las estrellas del pop más queridas e influyentes en la actualidad, a lo que sin duda han contribuido sus pegadizas canciones y también la alegría y seguridad en sí misma que irradia en sus conciertos y demás apariciones públicas.

La intérprete es la gran abanderada del movimiento ‘body positive’ y siempre anima a sus seguidores a tratar con amabilidad y consideración a los demás, con independencia de sus circunstancias.

Para la artista, la solidaridad y el sentimiento de comunidad no deben estar reñidos con los traumas del pasado, como ella misma ha demostrado en su día a día y también en su última entrevista radiofónica.

En conversación con la emisora Sirius XM, la virtuosa vocalista ha recordado que sus primeros años de juventud fueron extremadamente difíciles, sobre todo tras la muerte de su padre, que se produjo cuando Lizzo solo tenía 20 años. A partir de ahí, su vida entró en una deriva muy peligrosa, marcada por la falta de casa y de trabajo.

“Sentía que mi vida ya no tenía sentido... Y eso fue lo peor que le pudo pasar a una chica que solo tenía 20 años. Perder a tu padre de forma tan repentina y no tener donde vivir, no tener trabajo, no tener nadie al que acudir... Nunca pensé en quitarme la vida, pero recuerdo pensar: ‘La vida me tiene exhausta’”, se ha sincerado la intérprete de 34 años.

La ayuda que le prestaron sus compañeros de banda y la posibilidad de utilizar las duchas de un gimnasio comunitario hicieron que su lucha diaria fuera un poco más llevadera. Lizzo no guarda precisamente un buen recuerdo de esas instalaciones, todo sea dicho: “A veces podía dormir en el estudio de la banda, y me duchaba en el gimnasio. Pero había un par de tipos que también vivían ahí, y lo dejaban todo hecho un desastre”, ha rememorado.