Muere periodista estrella de CNN Español, Alberto Padilla

El mundo de la televisión y el periodismo hispano está de luto ante el repentino fallecimiento de Alberto Padilla, destacado comunicador y analista, quien murió a los 60 años, según se confirmó este 30 de agosto.
El periodista mexicano es recordado por su paso como uno de los más famosos expresentadores de la cadena CNN en Español.
De acuerdo con la cadena costarricense CRC 89.1 Radio, donde el comunicador tenía un programa de radio diario, Alberto Padilla "se encontraba en una actividad social con varios amigos" durante "la tarde noche de este viernes" 29 de agosto.
De repente, "se sintió mal y sufrió un desvanecimiento" y "fue trasladado de inmediato al Hospital Cima en San José, donde, pese a la atención recibida, se produjo el fatal desenlace en horas de la noche".
El periodista, nacido el 9 de enero de 1965 en Monterrey, Nuevo León, México, fue reconocido internacionalmente por su labor en CNN en Español, donde por años se desempeñó como presentador y analista, cubriendo eventos de relevancia global y entrevistando a líderes de alto perfil en los ámbitos político, económico y social.
Con formación en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y egresado del Programa de Alta Gerencia del INCAE Business School en Costa Rica, construyó una carrera sólida en medios internacionales, consolidándose como una de las voces más influyentes del periodismo en la región.