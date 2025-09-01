Muere periodista estrella de CNN Español, Alberto Padilla

México.

El mundo de la televisión y el periodismo hispano está de luto ante el repentino fallecimiento de Alberto Padilla, destacado comunicador y analista, quien murió a los 60 años, según se confirmó este 30 de agosto.

El periodista mexicano es recordado por su paso como uno de los más famosos expresentadores de la cadena CNN en Español.

De acuerdo con la cadena costarricense CRC 89.1 Radio, donde el comunicador tenía un programa de radio diario, Alberto Padilla "se encontraba en una actividad social con varios amigos" durante "la tarde noche de este viernes" 29 de agosto.