Muere Cissy Houston, madre de Whitney Houston, y ganadora del Grammy

Cissy Houston, la madre de la fallecida Whitney Houston y dos veces ganadora del Grammy que actuó junto a músicos superestrellas como Elvis Presley y Aretha Franklin, falleció. Tenía 91 años.

Houston murió este lunes por la mañana en su casa de Nueva Jersey mientras recibía cuidados paliativos por la enfermedad de Alzheimer, reportan medios estadounidenses. La aclamada cantante de gospel estaba rodeada de su familia.

“Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdemos a la matriarca de nuestra familia”, dijo su nuera Pat Houston en un comunicado. Dijo que las contribuciones de su suegra a la música y la cultura popular son “incomparables”.

“La Madre Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas. Una mujer de profunda fe y convicción, que se preocupaba mucho por la familia, el ministerio y la comunidad. Su carrera de más de siete décadas en la música y el entretenimiento permanecerá a la vanguardia de nuestros corazones”, añadió.

DEBE SABER



Houston fue integrante del conocido grupo vocal Sweet Inspirations, con Doris Troy y su sobrina Dee Dee Warrick. El grupo cantó para una variedad de cantantes de soul, incluidos Otis Redding, Lou Rawls, The Drifters y Dionne Warwick.

The Sweet Inspirations aparecieron en “Brown Eyed Girl” de Van Morrison y cantaron coros para The Jimi Hendrix Experience en la canción “Burning of the Midnight Lamp” en 1967. En el mismo año, Houston trabajó en el clásico de Franklin “Ain’t No Way”.

La última actuación de Houston con los Sweet Inspirations se produjo después de que el grupo subiera al escenario con Presley en un espectáculo de Las Vegas en 1969. Su última sesión de grabación con el grupo se convirtió en su mayor éxito de R&B “(Gotta Find) A Brand New Lover”, una composición del equipo de producción de Gamble & Huff, que apareció en el quinto álbum del grupo, “Sweet Sweet Soul”.

Durante ese tiempo, el grupo ocasionalmente realizó conciertos en vivo con Franklin. Después del éxito del grupo y cuatro álbumes juntos, Houston dejó The Sweet Inspirations para seguir una carrera en solitario en la que floreció.