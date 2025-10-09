Mike Johnson critica a Bad Bunny y propone a Lee Greenwood

Washington

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, criticó el miércoles la elección de Bad Bunny como artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y propuso en su lugar al cantante de country Lee Greenwood, cuya música suele sonar en los mítines del presidente Donald Trump.

“Ni siquiera sabía quién era Bad Bunny, pero me parece una decisión terrible”, afirmó Johnson al ser consultado por un reportero en los pasillos del Congreso.

El legislador consideró que el artista puertorriqueño “no atrae a un público amplio” como el del Super Bowl, un evento que, recordó, “tiene muchos ojos puestos”, incluidos los de los espectadores más jóvenes.

Johnson sugirió que una opción más apropiada habría sido Greenwood, autor del tema patriótico “God Bless the USA”, convertido en himno no oficial del Partido Republicano y del movimiento trumpista.

Su opinión coincide con la del propio Trump, quien aseguró no haber oído hablar nunca de Bad Bunny y calificó su elección de “absolutamente ridícula”.

La designación del puertorriqueño como artista principal del Super Bowl, que se celebrará el próximo 7 de febrero en Santa Clara, California, ha generado críticas entre dirigentes republicanos, que reprochan que su música sea en español.

Bad Bunny, conocido por su postura crítica frente a las políticas migratorias de Trump, hará historia al convertirse en el primer artista latino en actuar en solitario en el espectáculo del descanso del Super Bowl.

Poco después del anuncio de la NFL, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, afirmó que el Gobierno desplegaría agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el evento.

Sin embargo, la Casa Blanca aclaró posteriormente que no existen planes para realizar redadas migratorias en el marco del Super Bowl.

El pasado sábado, el músico respondió a las críticas sobre su participación durante su monólogo como anfitrión invitado del programa “Saturday Night Live” (NBC), en el que se dirigió al público con algunas frases en español.

“Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender”, sentenció.