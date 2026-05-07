Michael Jackson vuelve a reinar y su música arrasa en el streaming

Estados Unidos.

El legado de Michael Jackson es eterno y ahora está más vivo que nunca. Más de una década después de su muerte, el Rey del Pop ha firmado la mejor semana de streaming de toda su carrera en Estados Unidos, impulsado por el estreno de su esperada película biográfica, Michael.

El lanzamiento del filme ha provocado un auténtico efecto dominó: millones de personas han vuelto —o han descubierto por primera vez— su música, disparando las reproducciones hasta cifras nunca vistas. Según datos de Luminate, y tal y como ha recogido Billboard, su catálogo en solitario alcanzó los 137,5 millones de escuchas bajo demanda entre el 24 y el 30 de abril, un crecimiento del 146% respecto a la semana anterior y más del doble de su récord previo.