Michael Jackson vuelve a reinar y su música arrasa en el streaming

El legado de Michael Jackson es eterno y ahora está más vivo que nunca. Más de una década después de su muerte, el Rey del Pop ha firmado la mejor semana de streaming de toda su carrera en Estados Unidos, impulsado por el estreno de su esperada película biográfica, Michael.
El lanzamiento del filme ha provocado un auténtico efecto dominó: millones de personas han vuelto —o han descubierto por primera vez— su música, disparando las reproducciones hasta cifras nunca vistas. Según datos de Luminate, y tal y como ha recogido Billboard, su catálogo en solitario alcanzó los 137,5 millones de escuchas bajo demanda entre el 24 y el 30 de abril, un crecimiento del 146% respecto a la semana anterior y más del doble de su récord previo.
Todo esto mientras Michael, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, arrasa en taquilla con cifras históricas para una película biográfica. El resultado es claro: Jackson no es solo un mito del pasado. Para toda una nueva generación, su música vuelve a sonar como si acabara de salir ayer.
Las proyecciones ya apuntaban alto a finales de abril, pero la realidad ha superado cualquier previsión. Antes del estreno de Michael, el récord de streaming semanal de su catálogo en solitario había sido de 55,9 millones de reproducciones. En semanas anteriores, el techo histórico se situaba incluso más abajo, con 53,7 millones durante Halloween de 2019 gracias al clásico resurgir de Thriller. Ahora, esas cifras parecen de otra era.