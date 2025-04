Mhoni Vidente y su novio se comprometen: "La Mhoni se les casa"

México.

“El 21 de marzo cumplí años y me fui de viaje, y “El Papi” me regaló un anillo para casarnos”, contó con una gran sonrisa mientras mostraba el lujoso anillo.

Mhoni no ocultó su emoción y bromeó con sus seguidores: "La Mhoni se les casa. No vayan a llorar". Aunque aún no ha dado detalles sobre la fecha o el tipo de celebración, entre risas mencionó que estaba pensando en alquilar nada más y nada menos que el Zócalo de la Ciudad de México para la fiesta.

Aunque Mhoni ha mantenido su vida amorosa lejos del ojo público, poco a poco ha soltado pistas sobre el hombre que la ha acompañado durante casi una década. Lo llama cariñosamente “El Papi”, y aunque no ha revelado su nombre real, sí ha mostrado algunos momentos especiales junto a él.

Fue en el programa ‘Derecho de admisión’ con el periodista de espectáculos, Juan José Origel, que Mhoni mostró una imagen en su celular donde aparece junto a su pareja. En la foto, ambos lucen cercanos, con Mhoni a punto de darle un beso y “El Papi” con una expresión seria pero tranquila.

Aunque su identidad sigue envuelta en misterio, lo que sí es claro es que ha sido una figura clave en la vida de la vidente, quien está próxima a darle el sí frente al altar.