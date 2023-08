Danna Paola revela que las novelas infantiles destruyeron su salud mental

A los cinco años cualquier niño juega, descubre y va a la escuela. Es parte de su vida cotidiana, pero no fue así para la actriz y cantante Danna Paola, quien esta semana se desahogó sobre los demonios con los hoy lucha debido a los traumas que nacieron en su corta niñez frente a las cámaras de televisión y la razón por la que jamás permitirá que sus hijos sean estrellas infantiles.

En el podcast Escuela de Nada, Danna no se guardó nada sobre su etapa como niña actriz y los estragos que esto causó en ella. Uno de los moderadores le preguntó si los niños de novelas consumen novelas y ella tajantemente respondió: “No sé, pero qué bueno que ya no existen”. Ella inició su carrera en Plaza Sésamo, para luego protagonizar las series infantiles Rayito de luz, María Belén y Amy, entre otras.

Afirmó que su momento de mayor humildad fue cuando no tuvo el papel principal en ningún programa, refiriéndose al personaje de Estrella Herrera, en “¡Vivan los niños!”. La intérprete de “Mala fama” reveló que desde los ocho años tiene una úlcera en el estómago producto del estrés que generó trabajar por 18 hora continuas.

La artista, quien estuvo acompañada por su novio Alex Hoyer, reveló los episodios más crueles que vivió en su niñez: “Era súper dark (oscuro). Lo voy a decir aquí, porque es verdad que los niños siempre trabajando es bien dark. Yo nunca fui a la escuela. Me corrieron de todas las tipos de escuelas en las que estuve”, rememoró.

“Ser niña estrella desde muy chiquita no está tan chido y era bien invasivo. Hoy lo resiento y mi álbum es mucho de eso, de todos mis traumas de la infancia. Es fuerte voltear a ver mi pasado y decir: ‘guao, ¡qué hubiera podido decir que no, que hubiera podido decidir que no!. (...) Hubo muchas veces que quise tirar la toalla y no querer dedicarme a esto más. Iba ser chef, estaba harta”, se desahogó Danna.