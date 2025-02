Maribel Guardia pide a Imelda que se rehabilite y sane para cuidar a su hijo

Maribel Guardia aseguró que el mayor problema es que Imelda Tuñón no reconoce su enfermedad y chocó en tres ocasiones por manejar en estado inconveniente.

“Yo no quiero separar a una madre de su hijo. Yo le dije: ‘Imelda, necesitas ayuda. Permíteme internarte’. Ella no acepta la ayuda, y eso es lo principal para poder recibirla. Yo no tengo la autoridad para internarla. Después de tres veces que se lo dije y no aceptó, me di cuenta de que no podía hacer nada. Cuando supe que se iban a mudar, entré en pavor. Supe que tenía que proteger a mi nieto. Tomé la decisión”, añadió Maribel.

La actriz costarricense informó también que las autoridades determinaron darle 90 días más para que el menor esté bajo su protección. Aclaró que este plazo es determinado por la Fiscalía, pero que ella es la primera en desear que su nieto regrese a los brazos de su madre.