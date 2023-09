Padre de Octavio Ocaña denuncia amenaza de muerte

Octavio Pérez brindó una entrevista en la que compartió una impactante acusación, ya que ha sido víctima de amenazas de muerte que ha enfrentado desde la perdida de su hijo. Según informó, que un agente de inteligencia le avisó sobre un plan para asesinarlo en puebla, desde lo sucedido el padre del actor sufrido una serie de eventos que lo han mantenido en constante alerta.

Octavio Pérez relató que, “llegaron a mi casa, preguntando por mí”. Además, que unas personas llegaron a su residencia. Buscándolo y amenazándolo con las siguientes frases, “Si no saben dónde vive, retarán a unos malandrines”. El padre del difunto actor tiene un vídeo que respalda su testimonio, pero las autoridades le aconsejan que no haga mucho ruido sobre el tema.

Ante las amenazas, Octavio Pérez no ha dejado intimidarse. “Ya saben que yo no tengo pelos en la lengua, váyanse a chin****”, le respondió valientemente a sus agresores, señalándolos de “cobardes” que no tienen el valor suficiente para enfrentarlo.

Por otra parte, Octavio ha señalado a una persona que según él, es el responsable de la muerte de su hijo, un comandante de la policía al que acusa de estar prófugo de la justicia. Las declaraciones de Octavio levantó sospecha sobre la posible complicidad de las autoridades en este caso.

A demás, la hermana del difunto actor Bertha Ocaña, ha presentado una iniciativa ante el Congresos de la Ciudad de México, en representación por la muerte de su hermano.

Denominada ‘Ocaña’, tiene como objetivo principal evitar la difusión de material fotográfico o de vídeo de cadáveres sujetos a investigación, especialmente cuando los responsables de esta acción están ligados a los servidores públicos. Buscando con esta medida proteger la dignidad de las víctimas y sus familias en casos similares en el futuro.