Miguel Bosé revela que asaltantes le pidieron una selfie tras robar su casa

Hace casi un mes que Miguel Bosé vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida, cuando un comando armado entró a su casa de Ciudad de México a robar.

Cabe recordar, que los sujetos amagaron a Miguel Bosé, a sus hijos y al personal que trabaja para el cantautor, mientras saqueaba todas las pertenencias de valor de su domicilio.

El cantante rompió el silencio en el programa El Hormiguero de España. Compartió que fue alrededor de las 20:30 horas del pasado 20 de agosto, cuando se disponía a acostarse, cuando al menos 10 hombres lograron entrar hasta su casa y lo encañonaron, a él y a sus hijos, para después amarrarlos y hurtar sus pertenencias.

“Fue exactamente hace un mes, estábamos ya dormidos. Los chicos estaban haciendo una pijamada con su mejor amigo, eran las 8:30 pm, cuando me despierta alguien, veo unas caras que no reconozco, y me estaban encañonando”, comentó Bosé.

“De repente el jefe de la banda se me queda viendo y dice ‘Chavos este es Miguel Bosé’, y se quita la máscara, y me dice ‘yo soy tu fan’ y yo le dije ‘vamos a llevar todo por buen camino, o se acaban los conciertos’, en ese momento supe que no iba pasar nada malo”, añadió

De acuerdo con Bosé, uno de los hombres que integraba la banda criminal empezó a gritar: “Un selfie, un selfie”, mientras el jefe de la banda lo calló.