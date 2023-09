Señalan de acoso a Tim Ballard, el hombre que inspiró “Sound of Freedom”

Los detalles incluyen fotografías que Ballard envío a al menos una de las siete mujeres que lo denuncian. Además, supuestamente llevó a una de ellas “hasta las últimas consecuencias” para apoyar su causa.

Y aunque el reporte sólo habla de siete mujeres que denuncian a Ballard, se deja entrever que podría haber más víctimas potenciales, entre voluntarias y contratistas de sus organizaciones.

“Tim Ballard renunció a OUR el 22 de junio de 2023. Se ha separado permanentemente de OUR. Nuestra organización se dedica a combatir el abuso sexual y no tolera el acoso sexual ni la discriminación por parte de nadie en su organización”, puntualizó un vocero de OUR en un comunicado otorgado a Vice.

Ballard, quien hace unas semana visitó México para el estreno comercial de Sonido de Libertad en el país, actualmente está considerando postularse para el Senado de EU.

Sound of Freedom, protagonizada por Jim Caviezel, dirigida por Alejandro Monteverde y producida por el mexicano Eduardo Verástegui, cuenta la historia de Tim Ballard, un ex agente del Gobierno estadounidense que decide dedicar su vida para rescatar a niños de traficantes sexuales en Colombia.