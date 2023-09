Las emotivas palabras de Vin Diesel para Paul Walker

La muerte del actor Paul Walker fue dolorosa para sus fans, así como para sus colegas y amigos, y entre ellos está el famoso actor Vin Diesel, quien ha revelado en varias ocasiones que consideraba a Paul como su mejor amigo.

Es por eso que el 12 de septiembre, el día en el que Paul Walker cumpliría sus 50 años, Vin Diesel publicó en su cuenta de Instagram un conmovedor mensaje con una fotografía de ambos, para su amigo.

“Una década... diez largos años... y aun así se siente como si ayer estuviéramos cantándote el cumpleaños en tus 40. El mundo ya no es lo mismo, hermano... como especie, se podría decir que estamos sufriendo, pero pienso en ti, sonrío y sé que todo va a estar bien”, expresó Vin Diesel para comenzar su mensaje lleno de sentimiento.

“Estaba buscando imágenes para celebrar este día sagrado. Reviví recuerdos, unos mejores que otros, pero este no lo pude dejar pasar. Lo gracioso es que mi hijo entró a la oficina, vio la foto por encima de mi hombro, y dijo ‘Qué foto tan perpetua, papá... es una que vivirá por generaciones’. Claro que no me volteé, no era necesario que viera los ojos encharcados de su padre. Luego se fue y dijo ‘Por eso quiero construir carros, por él’”.

“Él ni siquiera había nacido (cuando tomamos la foto), fue apenas siete meses después, el día que le dijiste a todo el equipo de Rápidos y Furiosos que se detuviera, porque yo debía irme a Nueva York a recibir a mi hijo... Tenías esa habilidad para reenfocar a todo el mundo, incluyendo a un equipo de producción entero, hacia las cosas importantes de la vida”.

“Para mí, esta foto representa el momento en que supe que seríamos hermanos por siempre. Enero de 2010, la noche antes de que ambos nos fuéramos a Haití... qué pasión tenías por simplemente ayudar a la gente. (...) Así que, por más que me gustaría imaginarme que estaríamos comiendo pastel y cantándote por tu cumpleaños 50, probablemente estaría equivocado... porque tú estarías en Maui o en Marruecos, o en cualquier lugar del mundo donde las personas necesitaran ayuda”.

“Te extraño... te amo, y voy a seguir honrando la hermosa alma que eres. Feliz cumpleaños”. escribió para finalizar Vin Diesel.