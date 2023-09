El atrevido vídeo de Ricky Martin que enciende las redes sociales

Ricky Martin después anunciar su divorció con su ahora ex-esposo Jwan Josef, el puertorriqueño ha pasado tiempo con sus hijos y se ha enfocado en su carrera, pero recientemente posteó un vídeo a su Instagram con el cual dejó a muchas suspirando.

El cantante actualmente se encuentra en México porque presentó su concierto sinfónico el 16 de septiembre siendo el primero de varias presentaciones. En Cancún el pertorriqueño aprovechó el momento para visitar el Caribe mexicano y broncearse mientras lo compartía a través de sus redes sociales.

Lo que dejó asombrados a sus seguidores es la manera en la que Ricky toma el sol, y es que lo hace como Dios lo trajo al mundo, sin ni una pequeña prenda de vestir como se puede apreciar en su vídeo que subió a su Instagram.

En el vídeo se puede ver el torso desnudo del cantante así como su pierna para intentar no mostrar demás, lo que bastó para volver locos a sus seguidores que lo llenaron de comentarios atrevidos y proposiciones indecentes.

“Ricky baja la pierna porfa que no te escucho”, “Usted está contribuyendo al calentamiento global”, “Perdóname Diosito por los pensamientos impuros”, “Gracias por el adelanto de mi regalo navideño”, “Mi suelo es que tus hijos me digan mamá”, “Quién fuera Sol para calentar ese cuerpo. “¿Quieres generar un infarto masivo?”, “Una obra de arte natural. No se puede ser más hermoso”, “ay, así si vamos al sinfónico”, “¡Ay bendito!”, son algunos de los comentarios que le dejaron al cantante.