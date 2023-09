La impactante razón por la que Alejandra Guzmán no irá a la boda de Michelle Salas

Michelle Salas es bisnieta de la actriz mexicana de la época de oro Silvia Pinal, y su boda esta cada vez más cerca y el tan esperado evento de la modelo de 34 años tiene a la expectativa a todos sus seguidores y a los seguidores de otros miembros de la familia a la que pertenece. Y es que la famosa modelo es tiene como tía abuela a la reconocida cantante Alejandra Guzmán.

La modelo Michelle Salas anunció su compromiso con el empresario Danilo Díaz en mayo de este año, varios miembros de la familia Pinal están emocionados por el gran evento, por otra parte su madre Stephanie Salas contó en el programa “Hoy” a través de una trasmisión virtual que la abuela la actriz Sylvia Pasquel, dijo que ya estaba en busca de su vestuario para la boda.

”Ya estoy a dieta para que se me vea hermoso el vestido” expresó orgullosa Pasquel.

En cambió la actriz Alejandra Guzmán se ausentará de la boda ya que en ocasiones anteriores a dicho que no ha sido notificada sobre el gran evento.

Puede leer: Fallece Tulio Hernández Gómez, exesposo de Silvia Pinal

“¡Que chido, no sabía! ¿Se nos casa? Pues me da mucho gusto por ella porque es una gran mujer hecha y derecha y siempre ha sido cariñosa, siempre ha sido amable con todos, tiene talento”, dijó Guzmán a varios medios en mayo.

Recientemente durante la presentación que hizo en la alcaldía Venustiano Carranza por motivo festivo de Independencia en México, la cantante fue cuestionada sobre si no fue invitada a la boda a lo que la cantate mexicana contestó que en efecto no es requerida en la ceremonia.

La declaración fue presentada en la radio a través de “Formula Espectacular” con “Flor Rubio”. La interprete de “Hacer el Amor con Otro” dijo “No (no me invitaron)”... “Pregúntale a Sylvita, que me quiere tanto” expresó en tono de sarcasmo.

Y es que ambas famosas han tenido rumores sobre su distanciamiento uno de ellos es sobre los excesos de la cantante hasta la supuesta relación que sostuvo Alejandra Guzmán con el cantante Luis Miguel, quien fue pareja de la hija de Sylvia Pasquel, Stephanie y padre de Michelle Salas.

Guzmán también dejo en claro que no tiene una buena relación con su hermana, “No es que nos hayamos peleado, es que no tenemos mucho en común, incluyendo el padre”.

Hace algunos días se llevó a cabo una “preboda” con la intención de que la bisabuela Silvia Pina, estuviera presente ya que el evento formal será en el extranjero y debido a su salud se le complica viajar.