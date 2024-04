$!Libros de autoayuda y finanzas es lo que más leen los hondureños

Esta situación plantea un problema fuerte para bibliotecas y librerías del país en su aspiración de no desaparecer; sin embargo, datos de la misma encuesta revelaron que la mayoría de personas argumentan que la no lectura se debe principalmente a la falta de tiempo debido a compromisos laborales y académicos. En contraste, se observó que aquellos que sí tienen el hábito lo hacen principalmente por motivos de enriquecimiento cultural y aprendizaje, así como para disfrutar del entretenimiento y apoyar sus labores profesionales y académicas.

Respecto a los libros de autoayuda o financieros, aclaró que, aunque su intención es ayudar a superar situaciones personales, estos libros por sí solos no pueden reemplazar la terapia psicológica profesional.

“La lectura de un libro no garantiza resultados prácticos, muchos buscan hacerse millonarios y después en la práctica no lo logran, lo que sucede es que los interpretan de manera literal; es decir, no significa que la fórmula que me funcionó a mí le funcionará al lector”, especificó en su análisis.