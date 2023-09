Jay Torrez, el tiktoker hondureño que vuela alto con los pies en la tierra

“Mi vida en el extranjero ha sido fascinante, me encanta aquí, prácticamente, llevo toda mi vida en este país y ha sido como de película”.

“He estado hablando de esto con mi abuela y me encantaría recaudar ingresos para donarlos a esas aldeas y pueblos por medio de útiles escolares, ropa, comida, y sé que un día podré crear escuelas”, concluyó.

“No tuve una influencia en sí, simplemente fue algo natural, desde pequeño he sido creativo, tomé clases de actuación en la escuela, estuve en dramatizaciones de la iglesia, y justo cuando tuve mi primer teléfono, allá por el 2011, me comencé a grabar para mi, para mi familia y amigos.

Gracias a Dios en Estados Unidos hay muchas oportunidades para lo que quieras hacer, yo estuve en deportes en la escuela, también fui fotógrafo y quise trabajar en televisión, detrás de cámaras y también se me dio la oportunidad”, expresó.

Hace algunos meses, Jay lanzó su primera canción titulada “Rimas” y dijo estar muy emocionado: “Estoy aprendiendo en el proceso, voy conociendo personas que me enseñan como funciona todo, la logística, los contratos, etc.

OTROS PROYECTOS

“Algo que tengo a largo plazo es que me encantaría hacer documentales, de hecho, hace poco saqué mi primer mini documental de seis minutos, acerca de las personas sin techo que viven en Los Ángeles, está en mi página de Facebook y eso les puede dar una idea de lo que me gustaría llegar a crear”.

SU TIKTOKER HONDUREÑO FAVORITO

“Me encantan los tiktoker hondureños, pero hay uno que destaca, es Kevin Mendoza, él hace videos viajando por Honduras en moto y gracias a él he visto muchos lugares que no conozco, lo admiro, y espero que continúe con ese contenido que tanto me gusta como espectador”.

LO QUE MÁS EXTRAÑA DE HONDURAS

“Extraño muchas cosas de Honduras, pero lo que más me encantaría es volver a esos tiempos cuando visitaba el campo en Zamorano, darle de comer a los animales y desgranar maíz. La vida de pueblo, comer tortillas de fogón son cosas que me hacen falta”.

¿QUÉ OPINA DEL AMOR?Jay tiene novia desde los 14 años y afirma que ella lo ha ayudado tanto emocional como físicamente: “no hay una cualidad perfecta, la vibra es lo más importante, debe haber química y apoyo mutuo, una pareja debe motivarte a ser mejor”.