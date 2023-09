Muere el actor Billy Miller tras luchar contra la depresión

Medios estadunidenses reportaron la muerte de Billy Miller, actor reconocido en Estados Unidos por series como Hospital General, The Young and the Restless —por la que ganó en los Emmy— o Suits, donde interpretó al personaje de Marcus en algunas ocasiones.

Variety confirma la noticia a través de un comunicado emitido por el representante del actor, quien tenía 43 años cuando falleció el pasado viernes en un hospital de Austin, Texas, y estaba cerca de festejar su cumpleaños 44, precisamente este domingo, 17 de septiembre.

“El actor estaba luchando contra una depresión maníaca cuando murió”, precisa el comunicado.

La causa de muerte no se ha esclarecido por completo, según complementan múltiples portales informativos internacionales.