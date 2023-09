Stallone lucha por seguir siendo relevante: “Soy el último de los dinosaurios”

Sylvester Stallone no tiene intención de retirarse a sus 77 años, pese a que ya jubiló a su mítico personaje Rocky Balboa y tampoco planea resucitar la conocida saga ‘Rambo’. En su última aparición pública, el astro de Hollywood se ha sincerado sobre los proyectos que tiene en recámara para seguir explotando la “relevancia” que aún conserva en la cultura popular, un interés del que sabe que no dudará eternamente.

En tono jocoso, el actor italoamericano se ha definido a sí mismo como “el último de los dinosaurios”, describiéndose como el único espécimen de una generación de actores que, pese a pertenecer a otra época y estilo, se niegan a desaparecer de la escena televisiva o cinematográfica. Pero Stallone lo dice con orgullo, reivindicando su perfil profesional y, al mismo tiempo, ignorando a otras estrellas coetáneas como su antaño rival Arnold Schwarzenegger, con quien supuestamente ahora mantiene una estrecha amistad.

“Es que no me lo acabo de creer. Nunca sabes lo que vas a durar en una profesión así”, ha señalado sobre su impredecible longevidad artística. “La sociedad cambia, los cánones comerciales del cine cambian... Todo cambia muy rápido. Me considero el último de los dinosaurios. Y estoy muy orgulloso de ello. Es increíble, lo es, y nunca lo he dado por supuesto”, ha expresado en conversación con Entertainment Tonight.

De cara a las próximas décadas de su vida, Stallone quiere pasar todo el tiempo posible con sus seres más queridos, pero sin perder por ello la perspectiva comercial. De hecho, el intérprete estadounidense grabó este año un programa de telerrealidad llamado ‘La Familia Stallone’, en el que comparte su día a día con sus tres hijas y su esposa Jennifer Flavin, de la que se separó brevemente el año pasado para reconciliarse sólo unas semanas después de iniciar el proceso de divorcio.

“Quiero estar con todos ellos, al menos la mayoría del tiempo que me queda. Y me encanta la idea de compartir esta notoriedad que me queda en un ‘reality show’, mientras siga siendo relevante. Amo a mis hijas, amo a mi mujer y me gusta compartir todo eso con la gente. Además, pienso que es muy entretenido”, ha afirmado.