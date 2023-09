NSYNC presentará su primera canción en 20 años

La celebrada aparición de los cinco vocalistas de NSYNC en el escenario de los MTV Video Music Awards, no fue solo un ejercicio de nostalgia, ya que Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Chris Kirkpatrick y Joey Fatone tenían un objetivo muy concreto, que no era precisamente el de entregar la estatuilla a la mejor intérprete del género pop a Taylor Swift.

Y es que el antiguo quinteto necesitaba prepararse para volver a la escena musical, lo que se han materializado con el anuncio de una nueva canción que lleva su firma, de la que ya se conoce su título y la banda sonora en la que se integrará.

El próximo estreno de la tercera entrega de la saga de animación ‘Trolls’, en la que Timberlake y Anna Kendrick ponen voz a los personajes protagonistas, Branch y Poppy, ha sido la ocasión perfecta para resucitar a uno de los grupos vocales más populares de finales de los 90 y principios de la década de los 2000. El sencillo se llama ‘Better Place’ y los fans de la formación podrán escuchar el tema en su totalidad, o descargarlo, a partir del 29 de septiembre.

La trayectoria de NSYNC y, sobre todo, el ocaso en el que entró con la salida de Justin Timberlake, destinado a brillar en solitario, ha inspirado asimismo la trama de la película. De hecho, Poppy se entera de que Branch formó parte de un grupo musical llamado BroZone junto a sus cuatro hermanos: un dato de su biografía que, al parecer, prefería mantener oculto.

Sea como fuere, Timberlake ha demostrado en tiempos recientes su deseo de revivir su pasado más glorioso. Tanto es así, que hace sólo unos días lanzó una nueva canción, ‘Keep Going Up’, junto a Timbaland y Nelly Furtado, con quienes disfrutó de un notable éxito en 2006 gracias al single ‘Give It To Me’.