La pandemia por el COVID-19 dañó el matrimonio de Hugh Jackman

Según los reportes, la pandemia de COVID-19 ejerció una gran presión sobre el matrimonio de Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness.

El actor de 54 años y su esposa de 67, quienes se casaron en 1996 y tienen dos hijos, Oscar Maximilian, de 23 años y Ava Eliot, de 18 años, se separaron después de casi 30 años de relación. El matrimonio y los amigos creen que la pandemia y las actuales huelgas de Hollywood afectaron la relación.

Una fuente dijo a DailyMail.com: ‘Están unidos para siempre, para siempre junto con los hijos que tienen. Pero después de los últimos años, el amor que se tenían se convirtió más en una amistad que se rompió durante el COVID. El encierro no ayudó en absoluto a su matrimonio y realmente pone a prueba su relación’.

La fuente continuó: ‘Trabajaron en ello y no pudieron recuperarlo. Las huelgas no ayudaron en lo más mínimo, los puso en la misma situación que el COVID, donde simplemente estaban pateando los neumáticos, y Hugh descubrió que todo no tenía la misma magia que alguna vez tuvieron. Deb tenía preocupaciones y pensamientos similares y separarse es la mejor opción. Nunca hablarán negativamente el uno del otro, simplemente ha pasado el tiempo para ellos y ahora están aceptando ese destino’.

Al anunciar su separación, la pareja dijo que se sentían ‘bendecidos’ por el tiempo que pasaron juntos.

“Hemos tenido la suerte de compartir casi 3 décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y amoroso. Nuestro viaje ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual”, dijeron en el comunicado de prensa.

El comunicado continuó: “Nuestra familia ha sido y siempre será nuestra máxima prioridad. Afrontamos este próximo capítulo con gratitud, amor y bondad. Apreciamos enormemente su comprensión al respetar nuestra privacidad mientras nuestra familia atraviesa esta transición en todas nuestras vidas”.

La pareja firmó como ‘Deb y Hugh Jackman’ y concluyó: ‘Ésta es la única declaración que cualquiera de nosotros hará’.

Se conocieron en el set de la serie de televisión ‘Corelli’ en su Australia natal en 1995 y se pensaba que su matrimonio era uno de los más fuertes del mundo del espectáculo.