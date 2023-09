Halle Berry condena a Drake por usar su imagen para promover su nueva canción

REDACCIÓN. Halle Berry compartió su decepción con Drake en las redes sociales luego de que el rapero usara una imagen de ella para promocionar su nuevo sencillo “Slime You Out” sin su permiso.

La foto, tomada en los Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2012, muestra a Berry cubierta de baba verde, para su disgusto. Las celebridades están notoriamente empapadas en la sustancia pegajosa de neón durante todo el espectáculo.

Tanto Drake como SZA se burlaron de la canción en sus redes sociales a principios de esta semana al compartir la foto de Berry en Instagram.

El sábado, Berry condenó la elección creativa y compartió una cita críptica en su cuenta de Instagram. “A VECES TIENES QUE SER EL HOMBRE MÁS GRANDE... ¡INCLUSO SI ERES MUJER!”

En la sección de comentarios, un usuario le preguntó directamente a Berry su opinión sobre el uso de Drake. “No obtuve mi permiso”, escribió. “Eso no está bien. ¡Pensé mejor en él!”

”De ahí mi publicación de hoy”, continuó en un comentario separado. “Cuando las personas que admiras te decepcionan, ¡tienes que ser una persona más grande y seguir adelante!”

Los representantes de Berry, Drake y SZA no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Fox News Digital.

La canción fue lanzada el 15 de septiembre y, según la página de YouTube del rapero, utiliza la portada de su próximo álbum “ For All The Dogs “.

Drake anunció recientemente que pospondría la fecha de lanzamiento de su octavo álbum de estudio hasta el 6 de octubre.