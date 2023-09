Diane Kruger hizo campaña para que no hubiera escenas de desnudos en “Visions”

A Diane Kruger ‘no le gusta la desnudez en la pantalla’ y se opuso a incluir esas escenas en su nueva película ‘Visions’.

La actriz alemana de 47 años interpreta en la película de Yann Gozlan a la piloto de avión Estelle, que se embarca en una apasionantes historia de amor con un sensual fotógrafo.

La película ha generado comparaciones con los thrillers eróticos de los años 90, como ‘Basic Instinct’, el éxito de taquilla que convirtió a Sharon Stone en un símbolo sexual a nivel global, pero Kruger instó a Gozlan a filmar las escenas de amor requeridas de una manera más matizada.

En una entrevista con la revista Número, comentó: ‘En cuanto a los thrillers eróticos, no pensé en ello en absoluto, ya que en esa película estaba en contra de la desnudez. No aparezco desnuda, aunque hay muchas escenas eróticas. Pensé que la descripción de los impulsos de los personajes ya era bastante carnal’.

La actriz continuó: ‘En-Visions-, puedes sentir la presencia de un ojo omnisciente, la cámara juega con el aspecto voyerista, así que no quería añadir desnudos a la mezcla. No me gusta el desnudo en la pantalla en general, pero puedo hacerlo si es necesario. Dado que la mirada era la de un director que escenificaba el deseo ardiente entre dos mujeres, no pensé que la desnudez fuera esencial para la trama. Me alegro de que Yann me respaldara, porque encuentro que las escenas son lo suficientemente sensuales sin ninguna desnudez explícita’.

Aunque la desnudez total estaba prohibida para Kruger en el set, la estrella de ‘Troy’ aceptó embarcarse en un exigente régimen de ejercicios de natación y entrenar en un simulador de vuelo.