‘Patón’ Mejía revela por qué no se cerró su fichaje por Motagua

“Gracias a Dios se dio la oportunidad de hablar con el Municipal Limeño, ya que lastimosamente aquí en el país no se dio la oportunidad con ningún equipo. Lastimosamente con Motagua ya había arreglado todo, pero por unas cosas del pasado que no puedo arreglar, ya que yo vivo el presente”, comentó German Mejía en entrevista para TVC.

Según el Patón todo estaba arreglado, pero al final su pasado como jugador del Olimpia terminó complicando las cosas.

“Con Motagua si hicimos negociaciones y todo, pero por mi pasado no pude, estaba ilusionado de vestir la camisa azul y siempre lo he dicho, mi sueño fue siempre ser como el Pitbull Claros y él la vistió”, agregó.

Al Patón Mejía se le vio en la sede del Motagua y fue ahí donde se daba por hecho su llegada a las águilas. Se dice que un tatuaje dedicado a la afición del Olimpia fue algo que afectó al jugador.

¿Fue por el tatuaje? “Yo viví toda mi vida en el Olimpia y me hice el tatuaje en honor a la afición que siempre me ha apoyado en todo sentido, pero soy un profesional donde sea que juegue. La verdad es que por el dinero no había problema, yo me quería quedar en Honduras por mi hija de un año, ya que en Costa Rica no lo pude hacer”, aclaró.

“Yo donde podía conseguir las tres cosas que quería, salir campeón, competir y estar en la selección, era en Motagua y lastimosamente no se pudo llegar a un acuerdo por el pasado. Yo me sentía seguro de quedarme en Motagua, ya habíamos arreglado y todo, pero el pasado no lo puedo borrar y mi ilusión era estar con ellos”, agregó.

Real España fue otro de los clubes que sonaba para Patón Mejía, pero el mismo jugador confirmó que no hubo nada.