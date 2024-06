Alberth Elis narra lo que vivió tras fracturarse el cráneo: “Me pusieron en coma en el estadio”

Alberth Elis ha vuelto a nacer. Su vida ha dado un giro después de esa lesión de cráneo que lo mantuvo en coma. Hoy abre su corazón para narrar ese episodio en esta EXCLUSIVA con Diario LA PRENSA, en la que relata que no se acuerda de lo que pasó, y lo primero que hizo al reaccionar. Recuerda que se tocaba todo el cuerpo cuando despertó en el hospital para saber qué le pasaba. Afirma que está en manos de Dios y aceptará el dictamen final de los médicos, pero por su mente solo pasa volver a las canchas. Elis dice que “Muchos pensaban que para dar una entrevista iba a pasar muchos años, uno dos, pero Dios fue muy bueno conmigo y aquí estoy hablando con ustedes”, dice, repitiendo en muchas preguntas de que ahora es más feliz por el episodio vivido. ¿Qué tal los ánimos, cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios, feliz de estar aquí, muy bendecido. ¿Después de lo que ocurrió no has estado entrenando, extrañas el fútbol? Estuve casi tres meses prácticamente sin pisar el campo, ya luego comencé a correr. Uno siempre extraña el fútbol, pero estoy muy feliz y agradecido con Dios de estar al 100%, ya recibí el acta médica y lo tomé con alegría; así que trato de disfrutar cada momento ahora.

¿Con alta médica, tienes luz verde ya para volver a las canchas? Estamos en ese proceso ya con el alta médica para comenzar a hacer los entrenamientos más fuertes, correr un poco más y hacer entrenamientos más cercanos al fútbol para luego cuando regrese, ver cómo estoy físicamente, cómo me siento y ver qué va a pasar. ¿Vas al gimnasio a hacer rutinas de piernas, brazos...? Sí, estoy haciendo gimnasio todos los días, voy a correr al campo, correr un poco para recuperar la forma física porque fueron casi tres meses los que estuve sin practicar porque nunca me había tocado estar tanto tiempo fuera de los terrenos de juegos; así que estamos tratando de ponernos de la mejor forma posible para cuando me toque regresar a Francia. ¿En ese tiempo que libre que has tenido, qué has hecho? Siempre me tocaba ir al gimnasio desde que estaba en Francia, cuando cumplí un mes de salir, comencé a hacer ejercicios, hacer algunas cosas. Claro, los entrenamientos no eran fuertes, pero todos los días me movía. He estado disfrutando la vida al máximo, Dios me está dando una oportunidad, así que trato de vivir de esa forma, muy feliz con mi familia y aprovechando cada minuto. ¿Cómo marcha tu salud? Muy bien gracias a Dios, ha sido como un milagro mi recuperación, algo que nadie lo esperaba, Dios ha sido muy bueno conmigo, me dio otra oportunidad de disfrutar al máximo y haciendo las cosas bien. ¿Estás siguiendo algún tratamiento médico o eso ya quedó atrás? Eso ya quedó de lado, ahora solo estoy entrenando, tengo un preparador físico que me está ayudando para tratar de ponerme lo mejor que pueda antes de volver a Francia. En todo lo que he hecho me he sentido al 100% y espero seguir así poco a poco recuperándome de mi nivel. ¿Cómo se dio la alianza de Nike con Panteras FC, tu equipo de fútbol? Gracias a Sportline América que lleva casi 10 años de patrocinio, tuvimos una plática, les expliqué todo lo que nosotros estamos haciendo, estamos apoyando a los jóvenes, estamos tratando de ayudar a los jóvenes para que puedan cumplir sus sueños y eso los motivó a ellos para apoyarnos, estoy agradecido con ellos porque nos están ayudando a cumplir el sueño, es lo que quiero hacer y estoy agradecido con Nike y Sportline América. ¿Siempre ves los partidos de Panteras FC en Francia? Sí, casi siempre, había veces que me tocaba dormirme un poquito tarde por la hora, pero sí, casi siempre paso pendiente de Panteras, siempre ver cada partida. ¿Qué tal esta nueva faceta como directivo, gerente, dueño del club, te gusta? Creo que esto lo hago por ayudar a los jóvenes, es lo único que quiero, ayudar a que ellos puedan cumplir sus sueños, ellos puedan sobresalir, también por eso abrí la fundación, es mi sueño, ayudar a los jóvenes como Dios me bendijo a mí, hacerlo con ellos y por eso tenemos todo esto. Muy agradecido con la gente que me ha apoyado, patrocinadores, las personas que han comprado las camisas del equipo, les agradezco porque al final nos ayudan a nosotros a ayudar a los jóvenes. ¿Dentro de 10 años, donde ves a Panteras FC? Vamos paso a paso, tranquilos, vamos a ayudar a los jóvenes, apoyarlos, ser un ejemplo, si abrimos otra categoría podremos ayudar a más jóvenes, entonces, eso lo estamos viendo, ver que puede pasar en el transcurso de la semana. Regresemos al 24 de febrero cuando sufriste la lesión. ¿Recuerdas algo? No, no recuerdo nada de ese día (de la lesión) ni las próximas dos semanas pese a que me levanté a los cuatro días del coma, no recuerdo esas dos semanas de recuperación. La verdad que no recuerdo. Fueron días difíciles para mí y mi familia. ¿A pesar de que estabas despierto después de ese cuarto día, no te acuerdas de nada? No. Después de que me levanté estuve como dos semanas que no me recuerdo de nada, pero ya después de eso comencé a sentirme mejor, mi recuperación iba cada día mejor. Puedo decir que fue como un milagro por la forma en que me recuperé y estoy agradecido con Dios, estoy feliz por eso.

¿Te contaron lo que pasó después de la jugada, tu traslado, quién te acompañó al hospital? Sí, me dijeron. Ese fue el primer partido que estaban mis papás en el estadio del Bordeaux esta temporada. El doctor me contó cómo fue todo, que me pusieron en coma en el estadio, cómo fue mi traslado al hospital, sí me contaron todo, pero como digo, fue un milagro porque la forma en que me recuperé fue muy rápida. Muchos pensaban que para dar una entrevista iba a pasar muchos años, uno dos, pero Dios fue muy bueno conmigo y aquí estoy hablando con ustedes Cuando te despertaste, ¿qué fue lo primero que recuerdas, qué viste? A mi mamá y mi papá, y como dije, en esas dos semanas no lo recuerdo, pero sí me acuerdo que vi a mi mamá y mi papá, ya luego después de dos semanas si comencé a recordar, pero antes de ese tiempo no puedo decirte porque no recuerdo.

¿Te levantas, ves a tus papás, estoy en un hospital, qué preguntaste? Un poco raro, ver a mi mamá y papá, pensativo, yo decía, estoy en un hospital sentado, no sabía qué lesión tenía en ese momento y comencé a tocarme todo para ver qué pasaba, hasta que después me fueron explicando. ¿Tuviste miedo de morir? Como te digo, solo estaba feliz y agradecido con Dios de poder caminar, poder ver, era algo que me ponía feliz y alegre, así estoy, así sigo, con esa forma. ¿Le has preguntado a Dios por qué te pasó eso? Son cosas que uno siempre se pregunta y con el tiempo uno se va dando cuenta. Estoy agradecido con Dios por eso que pasó, tal vez muchas cosas en mi mente han cambiado de pensar. ¿Qué cosas? Cosas de vivir, disfrutar cada momento al máximo con la persona que uno ama, con la familia, y como dije, me di cuenta de muchas cosas a la semana como el hecho de poder despertarme, el hecho de que si hubiese muerto cómo habría sido por cómo era mi vida. Hay cosas que me ayudaron a ser mejor, por eso doy gracias a Dios por eso que me pasó porque como persona he aprendido mucho de lo que pasó. ¿Muchas personas dicen que en esos momentos tuvieron visiones y sueños, regresan a la vida de niños cuando sufren lesiones así; tu no tuviste nada de eso? No, nunca he sentido que me pasó eso. Gomis, con quien chocaste, él dio una entrevista y dijo que le impactó. ¿Hablaste con él? Sí claro, él me mandó el mensaje y me contó todo lo que había pasado y muy agradecido, se acercó a mí y le agradecí por el mensaje que me envió y agradecido con él.

¿Quién fue la persona además de la familia que más te apoyó, que preguntó qué necesitabas? Tengo muy buenos amigos como mi agente (Daniel Solís), Enrique, Ariel Ferrera que son amigos que estuvieron pendientes de mí, de igual forma el equipo, los compañeros del Bordeaux que estuvieron cerca de mí, estoy agradecidos con ellos porque siempre iban al hospital y a la clínica a verme, me dio alegría sentir eso del equipo, de mis compañeros, de mis amigos, sentir esa compañía. De igual forma a las personas en Honduras que estaban orando en las iglesias que me dieron el apoyo que necesitaba y por eso es que estoy aquí por las personas que me pusieron en oraciones. ¿Sos religioso o después de este episodio te has acercado más a Dios? Siempre he sido muy cercano con Dios, claro que esto te hace crecer más, te hace ver las cosas diferentes para acercarte a Dios, cada día conoces más tras pasar este tipo de cosas. ¿En qué momento te diste cuenta que tu lesión le dio la vuelta al mundo y muchas estrellas como Mbappé, Tchouaméni te mandaron mensajes? Al tiempo, creo que podemos decir que cómo al mes o mes y medio me comencé a dar cuenta de todo lo que pasó, ya cuando comenzaba a usar el celular. Allí me di cuenta y estoy agradecido con las personas que me tenían en sus oraciones, estoy agradecido con sus oraciones. ¿Recuerdas un mensaje en particular? No, son muchos mensajes de muchos amigos que deseaban que estuviera bien, en Whatsapp, Instagram, diciendo palabras y me siento agradecido por el apoyo que me dieron. ¿Te puso en sus historias Kylian Mbappé, Aurelian Tchouameni, estrellas del Real Madrid; lo esperabas? Creo que uno no espera esas cosas, pero estoy agradecido con ellos, con todos los que oraron para que volvieron.

¿Logro que estas feliz, pero hubo algún momento que lloraste? La verdad que no, te mentiría si te dijera que lloré, que ese día que me levanté, ese primer mes, siempre estaba feliz. Estoy agradecido con Dios por eso, siempre me mantuve así. Tal vez mi familia sabía que no estaba bien, pero yo estaba feliz por la forma cómo se dio. Ahora que fue la revelación de la camisa, dijeste que no sabías si volverías a jugar al fútbol. ¿Cómo es? Yo dije que Dios haga lo que él quiera, vamos a ver cómo se va sintiendo mi cuerpo para ver qué pasa, claro que quiero volver a jugar fútbol. Estoy tranquilo, entrenando, como dije, fue que pase lo que Dios quiera. ¿Hay algún parte médico que te diga que hay riesgo de volver a jugar? Que sea lo que Dios quiera, tal vez algún doctor pueda decir algo, pero otro dirá otra cosa, el riesgo ya está porque una lesión como esta tiene un riesgo y nadie lo puede quitar, pero al final que sea lo que Dios quiera. Yo me siento bien entrenando, casi al 100%, poco a poco, ha sido un milagro mi recuperación, me siento rápido. ¿Tienes miedo de volver a las canchas? Para nada, dejo todo en manos de Dios, con ganas de volver a jugar y entrar a las canchas. ¿En caso de que hubiese terminado tu carrera, estás satisfecho por lo que has logrado? Estoy agradecido con Dios, me llevó a Francia a jugar con equipos grandes. Mi carrera ha sido excelente, mi vida y mi carrera es de Dios y que haga con ella lo que quiera, estoy agradecido y estoy seguro que él tiene grandes cosas para mi vida. ¿Qué otro sueño te falta por cumplir? Ver a debutar otros jóvenes con Panteras FC, tratar de ayudar a otros jóvenes que cumplan tus sueños como yo lo hice. Quiero ir a un Mundial, eso es lo último que me falta con la Selección, mentiría que diría que no, ese es mi mayor sueño futbolístico. ¿Te gustaría volver al fútbol hondureño? No lo sé, claro que soy Olimpia, quieres volver y terminar en Olimpia, es un sueño poder volver al león, volver a jugar a Panteras FC muy tranquilo.