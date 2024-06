Jeaustin Campos habla de fichajes, Troglio y ¿el más grande de Centroamérica?

A mí me gusta siempre la justicia, el VAR es parte de. Debe ser más ágil al momento de ver si hay fuera de juego, si hay gol, eso sí debería ser ágil. Que realmente sea ágil, el fútbol no es como otras disciplinas como el basquetbol donde hay time out, el fútbol es su esencia, la intensidad.

La idea es potenciarlos, darle las herramientas, el entrenador lo primero que tiene que hacer es darle herramientas a los futbolistas para que puedan desarrollarse, ya si juegan o no hay una planilla de 18 jugadores, pero lo más importante es que no haya una diferencia, no me caso con nadie, me caso con aquellos jugadores que tengan esa vocación, esa disciplina, ese esfuerzo, ese trabajo, me considero una persona muy apasionada. En eso vamos a trabajar con los muchachos a partir del lunes, ojalá tengamos el problema de que estén en gran nivel, que sea difícil sacar los 11 titulares.

En esta profesión se mide mucho si ganas o no ganas títulos, si tenés un historial de campeonatos. Jeaustin Campos es una persona trabajadora, exigente, perfeccionista, autocrítico, eso es parte fundamental, creo que el talento queda de último antes del trabajo, la disciplina, eso es lo que trato de imprimir a los muchachos, más allá de lo que pase en el campo es una lección de vida de alto rendimiento. Siempre decimos que el campeón es un estilo de vida, no es una medalla que te ponen de vez en cuando, eso es lo que he intentado hacer de mi vida profesional, he tenido la bendición de Dios en tener momentos muy bonitos.

¿Cuatro o cinco extranjeros?

No está mal siempre y cuando se proteja la producción nacional. Esto no quiere decir al igual que en mi país que dicen “1,440 minutos de Sub-20”, pero es una ley que la gente lo va a cumplir, tiene que ir más allá, de la Federación, de la Liga. Es importante que vengan extranjeros a exigir a los nacionales.

¿Qué radiografía tiene del Real España?

Siento que es uno de los equipos más históricos de este país, de una de las aficiones en cantidad y calidad de las mayores que hay en el país, no es de extrañarse, es un equipo con mucha historia y tradición. Conocemos el estatus de la sequía en los tiempos, nos ha tocado, muchas de esas copas cuando agarramos a inicios o mitad del torneo no podíamos lograr eso. Sabíamos el paquete que venía, lo vamos a afrontar con mucho entusiasmo, con muchas ganas de revertir la historia reciente en el club.

Honduras y Costa Rica tienen una rivalidad muy bonita, Panamá se nos quiere meter por ahí, pero a través de la historia Honduras y Costa Rica tienen fuerzas parejas. Así como han llegado muchos hondureños que han llegado a Costa Rica, como Amado Guevara, Santamaría, “Macho”, Jerry Palacios, Nene Obando, es lo contrario con la dirección técnica.

¿Cuál es el más grande de Centroamérica, Olimpia o Saprissa?

Para mí están parejos, Saprissa acaba de ganar la 40, Olimpia la 38, es un año de diferencia. Olimpia ha tenido grandes jugadores. En realidad entrar en ese debate ningún hondureño dirá Saprissa, ni un tico dirá Olimpia. Han sido dos equipos que a pesar de la infraestructura de México, han levantado la mano.

En la percepción de cada uno, los números son fríos, se habla de los números en los campeonatos internacionales, mundiales, a través de eso me tocó la bendición de estar como gerente en el Mundial de Clubes, la producción de jugadores costarricenses en Europa, la mayoría del Saprissa: Keylor Navas, Joel Campbell, la grandeza se mide por la producción de jugadores, a nivel de clubes repercute porque Saprissa, Alajuelense y Herediano han aportado a la selección.

Real España no está en la Copa Centroamericana, ¿es un desafío?

He estado donde hay un equipo con una sequía considerable, nos ha tocado la presión de ser campeones, lo bonito es que ya tenemos esa experiencia, no podemos obviar dónde está situado Real España, es una realidad, no podemos tomar decisiones, es un lindo reto, tenemos experiencia, no es algo nuevo para nosotros, esperamos dar un buen análisis y cuáles son las proyecciones de aquí en adelante.

Yo le digo al presidente que estoy acostumbrado a pelear títulos, a jugar finales, a ir por algo, si me meto a alguna competencia es para ganarla, respetamos lo que está haciendo Olimpia, Motagua y Marathón, no estamos en la pole position, la idea es alcanzar y pasar a los clubes, con mucho respeto.

La competencia en la Liga Nacional

Siento que el fútbol hondureño, por lo menos en estos cuatro equipos, observé que es un nivel parejo, Olimpia terminó en el tercer lugar, siento que es muy parejo, no hay tanta diferencia, un poco de lo que se parece en Costa Rica, para nosotros es un alivio en saber que las diferencias no son tan marcadas.

¿Está consciente que se debe destronar al Olimpia de Troglio?

No tengo el placer de conocerlo, lo que ha hecho es digno de respeto, es un buen entrenador, es gran persona que viene a enriquecer el fútbol hondureño, espero pueda contribuir con ese crecimiento, la rivalidad hace que te exija, que te resetees, es lo bonito, la competencia en nuestra élite.

¿Habrá refuerzos?

Primero quiero observar el equipo, qué es lo que tenemos, primero hay que abrir la despensa. Le dije al presidente que vamos a evaluar los muchachos, sobre todo acá hay un punto que quiero aclarar: no es que seas bueno o malo, simplemente lo que pueda calzar en tu idea de fútbol, los perfiles, la preferencia, vamos a evaluar eso. De ser necesario contamos con la anuencia de la junta directiva, ya me reuní con la mayoría.

Mencionó que Real España tendrá un fútbol vistoso

El fútbol moderno se basa en la intensidad, en la agresividad, hay un alto porcentaje de gol que proviene de una recuperación, eso para mí es un punto importante. Después está el trabajo en equipo, cómo queremos jugar, que tengamos una buena salida, que la gente sepa a qué estamos jugando, pero por lo menos es nuestra filosofía de juego.

¿Cómo se define como persona y cuáles son sus otras pasiones?

Soy una persona estructurada, fuera del fútbol bajo las revoluciones, me gusta ver películas, ver Netflix, sigo siendo una persona con una energía, me gusta jugar tenis, me encanta ver partidos de fútbol, el tenis y el beisbol me apasiona. Me gusta la música en vivo con un buen vino, lo hago más por obligación, soy feliz con lo que hago, pero hay que tener un balance, después de los 50 uno va valorando.

¿Cómo es el tema familiar?

Tengo varios años de estar divorciado, mis hijos están radicados en San José por los estudios, espero pronto que ellos puedan pasar una temporada por aquí y compartir. En Costa Rica nos vemos, con mi mamá también, estos últimos 15 días antes de venir fue una cuestión cercana porque sabíamos que nos íbamos a alejar un tiempo, es parte del trabajo de uno.

¿Cómo surgió su llegada?

Ya habíamos hablado con Ricardo Chacón (gerente) y Elías Burbara, fueron los que conversaron, me explicaron el proyecto, lo que estaba atravesando el equipo, fueron bien honestos, cuando vine no me sorprendí con lo que me encontré. Me gustó la seriedad con la que están afrontando este desafío

Consejo de Medford

Me dijo que era una ciudad muy bonita, gente muy decente que ha estado al frente del equipo, que sea gente de bien es importante, me habló que es un club donde se puede trabajar bien, me dio luz verde, es una linda experiencia.