Luis Enrique Guzmán no se quiere hacer cargo de su hijo

Mayela Laguna dijo que se sentía acosada por la familia Guzmán señalando que lo único que no le han dicho es que es una asesina. Recordando que hace meses dieron un comunicado sobre que se realizaron unas pruebas de ADN, las cuales informaron que Luis Enrique Guzmán no es el padre biológico de Apolo.

A demás, la madre del pequeño a estado envuelto en una serie de escándalos con Guzmán pinal, ya que lo amenaza con tomar acciones legales.

Mayela Laguna asegura que Apolo sí es hijo de Guzmán, y que quiere que se realicen una nueva prueva de ADN con su hijo con cadena de custodia, es decir, bajo vigilancia de un Juez. Porque las prueba que se hicieron primero carecen de validez, puesto que es una prueba rápida.

“Estoy con cero miedo, sé perfectamente la clase de persona y madre que soy”, declaró Mayela para el programa “De Primera Mano.”

Sosteniendo que su intención es poder demostrar que Apolo sí es un Guzmán de sangre, para luego desaparecer de la vida de la familia de Luis Enrique Guzmán.

Puede leer: Julio Iglesias, truhán y señor de la música, cumple 80 años

“El proceso va lento y quizá la prueba sea hasta el próximo año, pero a partir de ese momento, cuando tenga las pruebas, ya no quiero que mi hijo se relacione con ellos. Mi hijo ya no pertenece a esa familia, ya no es famoso”, expresó Mayela.

Por otra parte, Laguna acusa a Luis Enrique Guzmán de hacerse cargo “a medias” de los gastos del niño.

“Paga la colegiatura, pero de una escuela barata que yo conseguí para que no hubiera problemas y paga el doctor, pero con la consulta de esas que se hacen en las farmacias”, explicó Mayela.

Laguna señaló que no tiene comunicación con Enrique Guzmán, y que se entera por medio de la escuela cuando su hijo está enfermo. “Y manda dinero para el doctor, pero de la Farmacia del Ahorro, porque el pediatra cuesta más del dinero que manda”, finalizó.