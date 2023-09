Shakira lanza indirectas a su exsuegro en su nueva canción “El Jefe”

La cantante colombiana Shakira estrenó este miércoles 20 de septiembre su canción, ‘El Jefe’, en colaboración con el grupo mexicano Fuerza Regida, y volvió a causar sensación.

Por primera vez, la estrella colombiana incursiona en los ritmos de la música regional mexicana. En menos de una hora de haber lanzado el video, este alcanzó más de 600 mil reproducciones en YouTube.

Y tras la publicación del tema varios de sus fans aseguran que la artista ha lanzado un ‘dardo’ muy fuerte contra Joan Piqué, el padre de su expareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué.

“Siete y treinta ha sonado la alarma yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede... llevo a los niños a las nueve”, empieza la canción de Shakira.

“El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre la misma rutina, otro día de mierda, otro día en la oficina. Tengo un jefe de m... que no me paga bienyo llego caminando y él en Mercedes Benz, me tiene de recluta, el muy...”, prosigue la lírica.

Luego, después del coro, aparece el mensaje que, dicen los ‘fans’, sería una indirecta contra el papá de Gerard Piqué.

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, canta Shakira.