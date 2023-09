Julio Iglesias, truhán y señor de la música, cumple 80 años

El colofón a toda una vida sobre los escenarios llegó en 2019, cuando dio su último concierto, en Chicago (EEUU), y en el que la Academia Americana de la Grabación le otorgó el premio a toda su carrera, que solo poseen unos pocos elegidos como Elvis Presley , Queen , Frank Sinatra , The Beatles , Michael Jackson , Aretha Franklin o Barbra Streisand .Desde entonces, y debido a sus problemas de salud y también a la pandemia, ya nunca más volvió a subirse a un escenario, pero su música sigue más viva que nunca gracias a las plataformas en “streaming”, con casi 90 millones de reproducciones solo en Spotify .

DE “LA VIDA SIGUE IGUAL” A UN TRIBUTO A MÉXICO

Entre su primer gran éxito, “La vida sigue igual”, que compuso precisamente durante su convalecencia tras el accidente de tráfico y con el que ganó el festival de Benidorm en 1968, y su último disco de estudio, “México” (2015), Pasaron casi 50 años de una fulgurante carrera musical en la que ha dejado para el recuerdo muchos éxitos.

Ahí están “Gwendolyne”, dedicada a su primer gran amor y con el que quedó cuarto en Eurovisión de 1970, “Me olvidé de vivir”, “Soy un truhán, soy un señor” o “Hey”, posiblemente sus tres canciones más escuchadas. .

No le van a la zaga temas muy personales como “De niña a mujer”, “Fuiste mía”, “Abrázame” o “Lo mejor de tu vida”.Además, “Baila morena”, “Me va, me va”, “ Bamboleo”, “Agua dulce, agua salá” o “El bacalao”, temas entre otros con los que Julio Iglesias se sumergió totalmente en ritmos latinos más desenfadados y con los que consolidó su triunfo a uno y otro lado del Atlántico.

Cantó por rancheras, boleros y vallenatos, versionó de manera maravillosa los tangos de Gardel o los éxitos de Édith Piaf, todo con un estilo singular y genuino por esa voz de seda que susurra y dejar caer las palabras.

También por su manera de contar las canciones y puesta en escena tan característica por su forma de coger el micrófono con la mano izquierda y la derecha llevándola siempre al pecho.

