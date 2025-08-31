Emiliano Aguilar compara a su padre Pepe Aguilar y a sus hermanos con un perro

México.

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, arremetió contra el cantante y su familia a través de una controvertida imagen, avivando el pleito que se ha desatado entre el joven rapero y sus familiares. El hijo mayor del veterano cantante colgó en Instagram una foto de Pepe Aguilar cargando en brazos a su perro pug 'El Gordo' y junto con su actual esposa Aneliz y los tres hijos que tiene con ella: Aneliz, Leonardo y Ángela. Sin embargo, editó la imagen, originalmente publicada en la cuenta de su padre el 7 de diciembre de 2022, y sobrepuso la cara del perro de la familia en cada uno de los rostros de sus familiares.

"Un saludo a mis fans #1. Qué bonita familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quien sea", advirtió el rapero. "¿Neta creen que me voy a quedar callado? Aquí los (imagen de un par de huevos) están bien puestos", aseguró. En sus historias de Instagram también compartió la imagen editada y escribió: "Aquí una foto con mis fans. Puro pinc... Tijuana. Perros".

El origen

La nueva arremetida de Emiliano Aguilar obedece luego de que el pasado viernes 29 de agosto apareció una imagen en la cuenta de Instagram de 'El Gordo', la mascota de Pepe Aguilar, en la que parecía hacerse burla del primogénito del artista. En primer plano aparece el can y editada, de fondo, la que sería parte de la casa de Emiliano, misma que ha aparecido en los recientes videos del joven cuestionando el actuar de su padre.