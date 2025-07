Belinda dice que ‘El Baile del Sapito’ le trajo bullying a su vida

México.

Si bien no es la primera vez que Belinda habla en público de lo difícil que fue para ella iniciar en el canto y la actuación desde que era niña, estas declaraciones retomadas hace apenas unas horas lograron viralizarse gracias, precisamente, a que Belinda se sinceró sobre el impacto negativo que “El Baile del Sapito” tuvo en ella.

“Recuerdo que en mi infancia era muy amiguera, pero después cuando empecé mi carrera fue todo lo contrario, como que me daba pena, era muy tímida, la gente me molestaba. Llegó un momento en mi vida donde yo cambié completamente”, recordó Belinda.

Sobre el “Baile del Sapito”, Belinda aceptó que aunque le piden mucho la canción, esta pieza no le trae buenos recuerdos, precisamente por lo que vivió en la escuela con las burlas.

“Con muchísimas cosas que me molestaban... bueno, el famoso ‘Sapito’. Como veían que (la canción) me afectaba mucho, pues se aprovechaban. Sí fue una época bastante difícil (...) desde las 9 a los 17 no tenía amigas”, declaró.

La pegajosa canción de Belinda “El Baile del Sapito” que hizo bailar a miles de personas se estrenó en el 2002 y formó parte de la banda sonora de la telenovela “Cómplices al Rescate”.