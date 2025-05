Angélica Vale revela el secreto de como logró bajar 25 kilos

México.

La clave para su transformación llegó cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien con su metabolismo. Fue entonces cuando decidió acudir a una clínica y, con el apoyo de una endocrinóloga, descubrió que tenía un fuerte desbalance hormonal. “Me dijo que si no me bajaba de peso en ese momento, al llegar a la menopausia no iba a poder bajar nunca más”, contó Angélica.

Gracias a un tratamiento hormonal personalizado y un cambio completo en su alimentación, comenzó a ver resultados. Pero eso no fue todo: también integró a su rutina diaria una aplicación que le ayudó a entender mejor cómo combinar sus comidas y controlar su ingesta calórica.

La transformación de Angélica no fue obra de un solo factor, sino de una combinación de elementos bien pensados y supervisados por expertos. Uno de los pilares de su éxito fue una app para contar calorías, cuyo nombre no reveló porque, según ella, no le pagan por promocionarla. Sin embargo, describió con detalle su funcionamiento: clasifica los alimentos en categorías de color (verde, amarillo y naranja), dependiendo de su impacto calórico.