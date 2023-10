Mayrín Villanueva y Eduardo Yañez sueltan su ‘Golpe de Suerte’ en telenovela

Televisa Univisión celebró por todo lo alto el estreno de “Golpe de Suerte”, la nueva producción de Nicandro Díaz que busca conservar los valores.

“Es una novela que sigue la búsqueda constante de los valores, hay puntos de quiebre en la historia, donde lo más importante es. Demuestra que el dinero no da la felicidad, muchas veces tenerlo es cuando empiezan los problemas y eso se aborda aquí”, contó Nicandro Díaz en entrevista con Diario Reforma.

La comedia sigue la historia de tres familias mexicanas que ganan un premio millonario de la Lotería Nacional, y con ese dinero transformarán sus realidades mostrando, que en ocasiones la fortuna se puede convertir en desdicha y en su peor enemigo.

Aunque esas familias no se conocen entre sí, hay una que destaca y es la encabezada por Nacho Pérez (Eduardo Yáñez) y Lupita (Mayrín Villanueva). “Creo que mi personaje es muy diferente a lo que la mayoría me ha visto, aunque he hecho otras comedias, en este caso ese tono es más marcado. Como actor no es un personaje fácil, no es mi intención hacer reír a nadie, quiero que vivan mi drama, pero ese se desarrolla en la comedia”, apuntó Yáñez.

“He disfrutado todo mucho, me la he pasado muy bien. Me siento muy agradecida de formar parte de un melodrama con mucha comedia porque me encanta este género”, agregó Villanueva.

La fiesta de lanzamiento contó con las presentaciones musicales de Luis R. Conriquez y Santa Fe Klan a dueto con Margarita “La Diosa de la Cumbia”, que son parte de la banda sonora de la producción.

También estuvieron presentes el resto del elenco conformado por Eva Cedeño, Gonzalo García Vivanco, Daniela Martínez, Carlos Said, Ana Bertha Espín, José Elías Moreno, entre otros. No podían faltar los antagonistas de la historia y los encargados de hacerle la vida imposible a Nacho Pérez, Marjorie De Sousa y Sergio Sendel.

“Mi personaje es una desgraciada, pero cómo se desenvuelve y como dice las cosas no cae mal, la llegas a querer y eso es lo más divertido. Es un proyecto muy bonito que trae muchas cosas nuevas y frescas con las que el público va a conectar”, afirmó la actriz venezolana.

“Golpe de Suerte” se podrá disfrutar desde este viernes en el sitio oficial de la novela y en la app de Las Estrellas, e iniciará transmisiones el 16 de octubre a las 8:30 pm. Contará con 92.5 capítulos y hasta ahora ha tenido rodajes en el Estado de México, Veracruz y Argentina.