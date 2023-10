Jada Pinkett Smith asegura que Chris Rock le pidió una cita

Jada Pinkett Smith sigue concediendo entrevistas para desvelar sus secretos mejor guardados. Tras confesar que lleva siete años separada de Will Smith, no legalmente pero sí ‘de facto’, ahora la actriz ha querido profundizar en su conflictiva relación con el cómico Chris Rock.

El bofetón que el protagonista de ‘El Príncipe de Bel Air’ propinó al humorista en la gala de los Óscar de 2022, a raíz del chiste que este había hecho sobre la alopecia de la artista, ya es parte de la historia de la televisión: pero Jada considera necesario contar toda la historia.

Realmente, la intérprete ha corroborado una de las teorías que circularon en su momento acerca de la cruel broma. Al parecer, la hostilidad que Chris Rock sentía hacia ella, que ya se había manifestado previamente en otras burlas, no era más que el resultado de un interés amoroso no correspondido. Tanto es así, que Jada asegura ahora que el artista llegó a pedirle una cita, aprovechando que el matrimonio atravesaba una supuesta crisis.

“Todos los veranos, salían noticias diciendo que Will y yo nos íbamos a divorciar. Y en ese particular verano, Chris pensó de verdad que nos íbamos a divorciar”, ha contado la estrella a la revista People, en un adelanto del explosivo libro de memorias que se dispone a publicar. “Así que [Chris] me llamó y básicamente me dijo: ‘Me gustaría salir contigo’. Yo le respondí: ‘¿A qué te refieres?’. Y dijo: ‘Bueno, ¿no es verdad que te vas a divorciar?’”, ha recreado así la conversación telefónica que mantuvieron, de la que no ha especificado cuándo se produjo.

Según Jada, Chris no tardó en pedirla perdón por su atrevimiento. “Le dije: ‘No, Chris, solo son rumores’. Se quedó devastado y se disculpó profusamente”, ha añadido en su conversación. A partir de ese momento, su amistad con el cómico se fue enfriando hasta que finalmente perdieron el contacto. “No he vuelto a hablar con él... ¿Tengo algún deseo de hacerlo? Mira, este es mi deseo: solo quiero que se aclaren los malentendidos sobre este tema para que vuelva a haber paz”, sentencia Jada.