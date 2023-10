Las celebridades reaccionan ante la guerra entre Israel y Hamás

El líder de U2, Bono, cambió la letra de la exitosa canción del grupo “Pride (In the Name of Love)” durante su residencia en Las Vegas el domingo.El cantante hizo un llamado a la audiencia para que cantara por “esos hermosos niños en ese festival de música”, en referencia a los cientos de muertos y heridos en el festival Supernova atacado por Hamas.

Madonna publicó un video en Instagram con imágenes de la violencia, añadiendo: “Ver a todas estas familias y especialmente a los niños siendo conducidos, asaltados y asesinados en las calles es desgarrador”.

”Los conflictos nunca pueden resolverse con violencia. Desafortunadamente, la humanidad no comprende esta verdad universal. Nunca la ha entendido. Vivimos en un mundo devastado por el odio”, añadió la cantante.