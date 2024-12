¡”Malcolm in the Middle ” está de regreso!

Con el motivo de celebrar el 25 aniversario de la serie, ”Malcolm in the Middle ” o “Malcolm el de en medio”, tendrá nuevos capítulos con Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek .

El comunicado oficial dice: “Malcolm (Muniz) y su hija se ven envueltos en el caos familiar cuando Hal (Cranston) y Lois (Kaczmarek) exigen su presencia para la fiesta de su 40º aniversario de bodas”. Ayo Davis, presidente de Disney Branded Televisión, describió a Malcolm in the Middle como “una comedia histórica que capturó la esencia de la vida familiar con humor, sentimiento y empatía”.

Agregó: “Su representación divertida y sentida de una familia adorablemente caótica resonó en el público de todas las edades, y estamos muy emocionados de darle la bienvenida al elenco original para que vuelva a dar vida a esa magia. Con Linwood Boomer y el equipo creativo a la cabeza, estos nuevos episodios tendrán todas las risas, bromas y caos que los fanáticos adoraron, junto con algunas sorpresas que nos recuerdan por qué este programa es tan atemporal”.

Karey Burke, presidente de 20th Television, que está produciendo la nueva versión junto con New Regency, dijo: “Malcolm in the Middle literalmente cambió el panorama de la comedia televisiva cuando se estrenó hace dos décadas, redefiniendo lo que podría ser el género. Cuando Linwood Boomer sugirió que podría ser el momento de traer de vuelta a la familia disfuncional favorita de todos para una pequeña reunión, no podíamos pensar en una serie más icónica e influyente para revisitar, junto con un elenco verdaderamente brillante para reunir”.