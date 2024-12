Selena Gómez ha estado comprometida en secreto con Benny Blanco durante meses

La estrella de ‘Only Murders In The Building’ anunció la feliz noticia en un post en Instagram a principios de este mes, pero un nuevo informe ha sugerido ahora que la pareja se comprometió en agosto, pero optó por mantenerlo en secreto hasta que llegara el momento adecuado, ya que no querían que su anuncio coincidiera con el ex novio de Selena, Justin Bieber , haciendo pública la noticia de que se había convertido en padre por primera vez.

Es por ello que Selena, de 32 años, habría decidido anunciar su compromiso con Benny este mes después de salir un año con el productor.

La cantante compartió fotos de su anillo y también disfrutando junto a Benny de un picnic después de la propuesta.

La estrella de la televisión subtituló el romántico post: “Ahora empieza la eternidad”.

Por su parte, Benny comentó: “Eh, espera... esa es mi mujer”.

Selena y Benny -que se conocieron en 2019 y comenzaron a salir cuatro años después- confirmaron su romance en diciembre de 2023 y la estrella de ‘Emilia Pérez’ explicó que tomaron la decisión de compartir públicamente parte de su relación, una elección que la ha hecho sentir “más segura”.

Asó lo dijo a The Hollywood Reporter: “Creo que esto es lo más seguro que me he sentido en una relación, y veo mi futuro con él. Cuando pones un poco de tu parte, la gente no tiene tantas ganas de cazarte. Al igual que, si se enteran de algo, van tras ello, pero si dices las cosas, les cuentas un poco, no van detrás de ti. Pero hay tantas cosas de mi relación que la gente no ve: eso es sólo mío”.

La pareja ha recibido un aluvión de mensajes de felicitación y la amiga de Selena, Taylor Swift, ha bromeado con su intención de formar parte del cortejo nupcial: “Sí, seré la niña de las flores”.