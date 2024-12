Eugenio Derbez hace preocupante revelación

El problema es que el mismo Eugenio Derbez confesó en días recientes, durante una entrevista otorgada a Yordi Rosado, que no está pasando por una buena etapa personal y emocional, puesto que se siente agobiado por el trabajo y todo lo que depende de él. Así, con sinceridad, dejó entrever que no es feliz y debe poner manos a la obra para solucionarlo.

“Mi vida es muy caótica, sí es muy caótica. Y te voy a decir, te voy a ser sincero, sí ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: ‘yo ya no puedo, ya, necesito parar, no tengo vida’”, indicó Eugenio Derbez con toda sinceridad en entrevista con Yordi Rosado para su programa de radio en Exa FM.

Luego de estas palabras contundentes, Derbez continuó y admitió que de marzo a diciembre de este año sólo ha estado un mes en su casa, a lado de su esposa e hija, razón por la cual no disfruta a su familia, amigos o casa.