Aleks Syntek explota contra Pedrito Sola por decirle “mal cantante”

Ahora, Aleks reaccionó a las palabras del conductor de ‘Ventaneando’. En una plática con Melo Montoya, el cantante narró que Pedrito reconoció su trabajo como productor, pero lo repudió como cantante.

Ante esta situación, él le llamó por teléfono para confrontarlo e invitarlo a uno de sus conciertos, con el fin de que critique su trabajo en el escenario con argumentos.

“Yo siempre digo: ‘Critícame todo lo que quieras después de un concierto’. Si no me has visto en vivo no te atrevas a hablar mal de mí”, dijo Aleks.

Al momento, Pedro Sola no le ha respondido a Aleks Syntek. No obstante, se espera que muy pronto lo haga a través de alguna transmisión de ‘Ventaneando’.